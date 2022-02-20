Россияне стали вторыми по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Сборная России стала второй по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине. Россияне обновили национальный рекорд по этому показателю.

Сборная России стала второй по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине. Россияне обновили национальный рекорд по этому показателю.

Всего российские спортсмены завоевали 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Ранее рекорд составлял 29 медалей на Играх в Сочи.

Медальный зачет выиграла сборная Норвегии, в чьей копилке 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. Вторыми стали немцы, третьими — сборная Китая.

В медальном зачете россияне заняли девятую строчку.