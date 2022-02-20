Россиянам рассказали, кому нужно пройти подготовку перед вакцинацией

Врач-эндокринолог Екатерина Кривцова пояснила, кому нужна специальная подготовка перед вакцинацией от коронавируса. Об этом она рассказала ura.ru.

Врач-эндокринолог Екатерина Кривцова пояснила, кому нужна специальная подготовка перед вакцинацией от коронавируса. Об этом она рассказала ura.ru.

По словам Кривцовой, вакцинация так или иначе нужна, но перед прививкой людям с аутоимунными заболеваниями следует пройти обследования.

«Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья», — отметила Кривцова.

Врач добавила, что вакцинироваться с этими заболеваниями следует только в состоянии полной компенсации, когда все основные параметры организма при аутоимунных нарушениях находятся в норме.