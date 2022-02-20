Российские хоккеисты проиграли в финале Олимпиады в Пекине команде Финляндии
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче за золото Олимпийских игр. Результат борьбы 1:2. Матч прошел в воскресенье, 20 февраля.
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче за золото Олимпийских игр. Результат борьбы 1:2. Матч прошел в воскресенье, 20 февраля.
Россиянин Михаил Григоренко открыл счет на 8-й минуте. В начале второго периода соперник сравнял счет. В третьем периоде финны забросили победную шайбу.
Таким образом, россияне стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине.