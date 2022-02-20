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Российские банки поднимут проценты по вкладам
Российские банки повысят ставки по вкладам после повышения ключевой ставки. Некоторые уже сделали это. Опрос кредитных организаций провело РИА Новости.

Российские банки повысят ставки по вкладам после повышения ключевой ставки. Некоторые уже сделали это. Опрос кредитных организаций провело РИА Новости.

В МТС Банке планируют в течение одной-двух недель пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Рост ожидается на один процентный пункт.

В Росбанке планируют повысить доходность по вкладам до 25 февраля, в Новикомбанке с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов.

В «Открытии» пояснили, что будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией.

Ряд банков уже повысил ставки. ВТБ это сделал на 1,5 процентных пункта, до 10 процентов по срочным вкладам, Альфа-банк — до 10 процентов, «Уралсиб» — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта, в Сбербанке — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.

Есть банки, которые уже повысили ставки и планируют сделать это еще раз — как в «Русском Стандарте» и ПСБ.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Решение приняли в пятницу, 11 февраля, на совете директоров Банка России, сообщил сайт регулятора.