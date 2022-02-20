Российские банки поднимут проценты по вкладам

Российские банки повысят ставки по вкладам после повышения ключевой ставки. Некоторые уже сделали это. Опрос кредитных организаций провело
В МТС Банке планируют в течение одной-двух недель пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Рост ожидается на один процентный пункт.
В Росбанке планируют повысить доходность по вкладам до 25 февраля, в Новикомбанке с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов.
В «Открытии» пояснили, что будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией.
Ряд банков уже повысил ставки. ВТБ это сделал на 1,5 процентных пункта, до 10 процентов по срочным вкладам, Альфа-банк — до 10 процентов, «Уралсиб» — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта, в Сбербанке — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.
Есть банки, которые уже повысили ставки и планируют сделать это еще раз — как в «Русском Стандарте» и ПСБ.
Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Решение приняли в пятницу, 11 февраля, на совете директоров Банка России, сообщил сайт регулятора.