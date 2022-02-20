Эпидемиолог рассказал о серьезных последствиях омикрона

Член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что последствия у переболевших омикрон-вариантом коронавируса могут быть такими же серьезными, как и после других штаммов, сообщает РИА Новости.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что последствия у переболевших омикрон-вариантом коронавируса могут быть такими же серьезными, как и после других штаммов, сообщает РИА Новости.

Как отметил эпидемиолог на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», хотя течение болезни может протекать легче, отмечаются те же последствия, которые наблюдаются у пациентов все два года эпидемии.

При этом последствия могут коснуться и взрослых, и детей.

«Причина уже понятна — ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус „садится“ на рецепторы всех органов и систем, и, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии», — заявил Горелов.

По его словам, наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус нередко поражает и головной мозг. Неврологические нарушения происходят у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме. Горелов добавил, что сейчас постковидным синдромом многие пациенты страдают в течение года после болезни. Диспансеризация для переболевших включает специальные исследования, которые помогают выявить конкретные нарушения и патологии.