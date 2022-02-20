Британский премьер заявил, что ситуация на Украине может вызвать крупнейшую войну с 1945 года

По словам Бориса Джонсона, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск, и оно якобы может произойти не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, чтобы окружить Киев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что напряженная ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. По его словам, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск, и оно якобы может произойти не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, чтобы окружить Киев, сообщает ТАСС .

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — отметил Джонсон в интервью вещательной корпорации BBC.

Джонсон считает, что если это произойдет, то пострадают как украинцы, так и россияне.

Напомним, ранее в странах Запада и на Украине появились заявления о возможном нападении России на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти слова безосновательным нагнетанием напряженности, но не исключил возможность провокаций.