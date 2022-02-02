Врачи рассказали о первых симптомах «омикрона» после контакта с заболевшим

При обнаружении подобных изменений в организме врачи рекомендовали пройти обследование на коронавирус, а также самоизолироваться на десять дней.

Американские, британские и южноафриканские врачи сообщили самые ранние симптомы штамма «омикрон». Результаты исследований привела газета Express.

По словам специалистов, уже через два дня после контакта с заболевшим у инфицированных могут возникнуть усталость, чихание, ломота в теле, ночная потливость, а также першение в горле и боль в пояснице. Среди других симптомов отмечают и головную боль.

При обнаружении подобных изменений в организме врачи рекомендовали пройти обследование на коронавирус, а также самоизолироваться на десять дней.

Медики отметили, что в некоторых случаях признаки COVID-19 дают о себе знать позже. Так, между заражением и проявлением симптомов может пройти до двух недель.