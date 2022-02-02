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Вильфанд рассказал, когда наступит весна в России
Специалист отметил, что в первой декаде марта снежные сугробы достигнут максимальной высоты. Вильфанд заявил, что 1 марта — это еще не начало весны.

Плюсовая температура в Москве и на Урале ожидается в третьей декаде марта, тогда же начнет сходить снег. Об этом передает URA.RU со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что в первой декаде марта снежные сугробы достигнут максимальной высоты. Вильфанд заявил, что 1 марта — это еще не начало весны.

«Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному», — сказал руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что на юге России могут наблюдаться короткие периоды потепления.

«Так называемые февральские окна, когда очень теплая погода, солнце прогревает, но это еще не весна», — сказал Вильфанд, добавив, что на юге Краснодарского края «эпизодами» температура может повышаться до 13-15 градусов.