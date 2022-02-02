В Туле на десятилетнюю школьницу упала наледь с крыши дома

Инцидент случился во вторник, 1 февраля, по улице Полюсной. Десятилетняя школьница шла по дороге вдоль пятиэтажного жилого дома.

В Туле на десятилетнюю школьницу упала наледь с крыши дома. Об этом в среду, 2 февраля, сообщило следственное управление С. К. России по региону.

Инцидент случился во вторник, 1 февраля, по улице Полюсной. Десятилетняя школьница шла по дороге вдоль пятиэтажного жилого дома.

«В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.