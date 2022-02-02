В Свердловской области женщину подозревают в убийстве девятимесячного сына

После этого она пыталась травмировать себя.

В Свердловской области женщина подозревают в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на старшего помощника главы регионального СУ С. К. России Александра Шульгу.

Трагедия случилась в ночь на среду, 2 февраля, в одном из сел Каменского района.

О произошедшем в полицию рассказала бабушка убитого ребенка. Звонок поступил в третьем часу ночи.

Позже глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что мать ребенка пыталась травмировать себя, после чего ее госпитализировали. Отмечается, что она жила с молодым человеком, ранее неоднократно судимым за кражи. При этом они не состояли в браке.

Следователи начали проверку инцидента. Матери убитого ребенка предстоит пройти психиатрическую экспертизу перед принятием решения о ее наказании. Следователи обратили в суд, чтобы заключить подозреваемую под стражу на время расследования.