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В Сербии в результате несчастного случая скончался рязанский общественник Александр Гуров
Александр Гуров руководил региональным отделением экологической организации «ЭКА», получившей в свое время даже президентский грант. В последнее время работал в «Институте проблем гражданского общества» и в проекте «Насилию.нет».

В Сербии скончался рязанский общественник Александр Гуров. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила «КП Рязань» со ссылкой на знакомых мужчины.

Трагедия произошла в Белграде. Уточняется, что смерть мужчины наступила в результате несчастного случая. Информация о кончине Александра Гурова появилась на личных страницах его друзей 29 января.

С мужчиной простятся в Москве 5 февраля.

Александр Гуров руководил региональным отделением экологической организации «ЭКА», получившей в свое время даже президентский грант. В последнее время работал в «Институте проблем гражданского общества» и в проекте «Насилию.нет».

Фото с личной страницы Александра Гурова