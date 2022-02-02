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В Саратове на 58-летнюю женщину рухнула глыба льда
Инцидент случился в Октябрьском районе Саратова. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Саратове на 58-летнюю женщину рухнула глыба льда. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился в Октябрьском районе Саратова. Там ледяная глыба с крыши упала на мимо проходящую женщину. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома № 4 по улице Провиантской города Саратова», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку. В свою очередь в горадминистрации сообщили, что сход наледи произошел с козырька балкона, а потому ответственность за произошедшее будет нести собственник жилого помещения этого дома.

Ранее наледь с крыши дома упала на десятилетнюю школьницу.