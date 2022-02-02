В Сараевском районе бешеная собака покусала свою хозяйку. Об этом сообщило
Инцидент случился в селе Муравлянка 28 января.
По словам пострадавшей, питомец начал внезапно вести себя агрессивно. Когда женщина подошла покормить собаку, та набросилась на нее и укусила за ногу.
«Только спустя несколько дней я вспомнила, что совсем недавно моя собака дралась с лисой, которая подошла к дому», — отметила женщина. Через некоторое время собака умерла. Труп животного отправили на исследование в Рязань. Оно подтвердило бешенство.
Пострадавшая женщина обратилась в больницу.
«В ближайшее время на территории Муравлянского сельского поселения установят карантин. Сейчас здесь проводят все противоэпизоотические и профилактические мероприятия», — заявил начальник районной ветстанции Алексей Новиков.