В Сараевском районе бешеная собака покусала свою хозяйку

Инцидент случился в селе Муравлянка.

В Сараевском районе бешеная собака покусала свою хозяйку. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент случился в селе Муравлянка 28 января.

По словам пострадавшей, питомец начал внезапно вести себя агрессивно. Когда женщина подошла покормить собаку, та набросилась на нее и укусила за ногу.

«Только спустя несколько дней я вспомнила, что совсем недавно моя собака дралась с лисой, которая подошла к дому», — отметила женщина. Через некоторое время собака умерла. Труп животного отправили на исследование в Рязань. Оно подтвердило бешенство.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу.

«В ближайшее время на территории Муравлянского сельского поселения установят карантин. Сейчас здесь проводят все противоэпизоотические и профилактические мероприятия», — заявил начальник районной ветстанции Алексей Новиков.