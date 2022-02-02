В Санкт-Петербурге уволили участников драки в отделении полиции

Речь идет об сотрудниках ДПС Александре Колесникове и Дмитрии Перенюке, а также о девушке-опере Алене Юдиной.

В Санкт-Петербурге уволили участников драки в отделении полиции. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

По информации источника, речь идет об сотрудниках ДПС Александре Колесникове и Дмитрии Перенюке, а также о опере Алене Юдиной.

Напомним, инцидент произошел в отделе полиции в Василеостровском районе в понедельник, 31 января. Полицейские потребовали у Юдиной удостоверение. В ответ девушка начала угрожать коллегам и материться. Между ними началась потасовка, в ходе которой Юдиной повредили предплечье.