В Санкт-Петербурге уволили участников драки в отделении полиции
Речь идет об сотрудниках ДПС Александре Колесникове и Дмитрии Перенюке, а также о девушке-опере Алене Юдиной.
В Санкт-Петербурге уволили участников драки в отделении полиции. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
По информации источника, речь идет об сотрудниках ДПС Александре Колесникове и Дмитрии Перенюке, а также о опере Алене Юдиной.
Напомним, инцидент произошел в отделе полиции в Василеостровском районе в понедельник, 31 января. Полицейские потребовали у Юдиной удостоверение. В ответ девушка начала угрожать коллегам и материться. Между ними началась потасовка, в ходе которой Юдиной повредили предплечье.