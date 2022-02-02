В Санкт-Петербурге полицейские подрались с девушкой-опером

Инцидент произошел в понедельник, 31 января.

В Санкт-Петербурге полицейские подрались с 24-летней девушкой-опером. Об этом сообщило издание LIFE .

Инцидент произошел в отделе полиции в Василеостровском районе в понедельник, 31 января. Коллеги обратили внимание на кобуру с оружием у женщины. Они начали требовать удостоверение, чтобы убедиться в том, что она служит в полиции.

Девушка отказалась. Также она начала угрожать коллегам, грубить им и материться. После этого она толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В итоге ее повалили на пол. Как выяснилось позже, девушке повредили предплечье.

Как сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту инцидента проводится служебная проверка. В ходе нее действиям участников дадут оценку.

Позже telegram-канал Baza сообщил, что троих участников инцидента уволили из полиции.