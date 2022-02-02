В Ряжском районе 25-летний Олег Власенков возглавил отдел культуры

«Сегодня назначен на должность начальника отдела культуры и туризма Ряжского района. Началась новая глава в моей жизни», — написал Власенков. — Думаю, что культурная жизнь в нашем районе станет более насыщенной и интересной".

В Ряжском районе 25-летний чиновник Олег Власенков возглавил отдел культуры. Об этом во вторник, 1 февраля, он написал на своей странице в соцсетях.

«Сегодня назначен на должность начальника отдела культуры и туризма Ряжского района. Началась новая глава в моей жизни, — написал Власенков. — Думаю, что культурная жизнь в нашем районе станет более насыщенной и интересной».

Власенков с 2018 года является депутатом Ряжской районной думы, исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Ряжского района.