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В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 972 новых случая коронавируса
Данные на среду, 2 февраля, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 972 новых случая коронавируса. Данные на среду, 2 февраля, привел федеральный оперштаб.

Показатель стал максимальным за период пандемии. Всего в регионе зафиксировали 69 428 случаев заболевания.

В больницы Рязанской области за сутки попали 109 человек с COVID-19. Выздоровели 143 жителя региона, всего число вылечившихся составило 58 718. За сутки от коронавируса умерли шесть человек, всего — 2 878.

В России за сутки выявили 141 883 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 12 128 796.

За сутки выздоровели 48 426 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 337 008 человек.

За сутки скончались 678 человек, всего — 332 690.