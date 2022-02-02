В Рязанской области передумали снижать нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час

Власти заявили, что подобные решения нельзя принимать без общественных и экспертных обсуждений.

В Рязанской области передумали снижать нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Решение приняли в «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что подобные решения нельзя принимать без общественных и экспертных обсуждений.

«Мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», — заявил Турчак.

В региональном управлении МВД отметили, что важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет не само ограничение, но и контроль со стороны уполномоченных органов за соблюдением требований.

«Введение административной ответственности за превышение скорости в совокупности с увеличением количества автоматизированных комплексов на наиболее аварийно-опасных участках может положительно отразиться на безопасности дорожного движения», — заявили в полиции.