В Рязани уберут нелегальные щиты напротив здания Пенсионного фонда
Ранее горожанин подал жалобу на установленные конструкции на Московском шоссе.
В Рязани уберут нелегальные щиты напротив здания Пенсионного фонда. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили пользователи соцсетей.
Рязанец подал жалобу на конструкции на Московском шоссе в региональное УФАС.
В ведомстве ему ответили, что мэрии Рязани выдали предупреждение. Согласно документу, щиты должны демонтировать до 4 марта.
Фото — Новости Рязани ВКонтакте.