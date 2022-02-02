В Рязани уберут нелегальные щиты напротив здания Пенсионного фонда

Ранее горожанин подал жалобу на установленные конструкции на Московском шоссе.

В Рязани уберут нелегальные щиты напротив здания Пенсионного фонда. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили пользователи соцсетей.

Рязанец подал жалобу на конструкции на Московском шоссе в региональное УФАС.

В ведомстве ему ответили, что мэрии Рязани выдали предупреждение. Согласно документу, щиты должны демонтировать до 4 марта.

Фото — Новости Рязани ВКонтакте.