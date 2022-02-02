В Рязани пьяный мужчина напал на педиатра, выехавшего на вызов к ребенку

Инцидент произошел около 20:30 во дворе дома №¼ по улице Новаторов.

В воскресенье, 30 января, в Рязани на врача-педиатра во время вызова напал пьяный мужчина. Об этом РЗН. инфо рассказала пострадавшая.

Инцидент произошел около 20:30 во дворе дома №¼ по улице Новаторов. Врач возвращалась от ребенка к машине из подъезда № 7.

К женщине подошел пьяный мужчина, который утверждал, что она неправильно расположила свой автомобиль во дворе. Она рассказала, что расположение машины не перекрывало проезд для других машин и пешеходов. Кроме того, врач извинилась и отметила, что торопится к другим пациентам с высокой температурой и уже уезжает.

Мужчина стал агрессивно высказываться в сторону педиатра, она села в автомобиль и закрылась. Он стал стучать по машине, открыть водительскую дверь, ломать дворники и водительские зеркала. Женщина попыталась уехать из двора, чтобы остановить конфликт. Мужчина залез на капот машины, начал быть кулаком и разбил лобовое стекло.

Девушка испугалась и продолжила движение. Она остановилась после просьбы мужчины. Он слез с капота и ей удалось уехать на соседнюю улицы, откуда она вызвала полицию.

Рязанка сообщила, что написала заявление в УМВД. Мужчина также обратился в полицию.