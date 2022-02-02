В Рязани осудили 22-летнего закладчика

В июле 2021 года рязанец вместе с младшим братом и их общей знакомой спрятали по всему городу «закладки», получив оптовые партии через наркодилеров.

В Рязани вынесли приговор 22-летнему местному жителю. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

В июле 2021 года рязанец вместе с младшим братом и их общей знакомой спрятали по всему городу «закладки», получив оптовые партии через наркодилеров. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотики изъяли.

На следствии обвиняемый давал признательные показания и активно содействовал следствию, в связи с чем с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело выделили в отдельное производство.

Рязанцу назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.