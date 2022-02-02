В Рязани обсудили систему долговременного ухода за инвалидами

В региональном ОНФ провели круглый стол.

В среду, 2 февраля, состоялся круглый стол по системе долговременного ухода в региональном ОНФ. Участники обсудили компенсацию для родственников инвалидов и устранение существующих проблем.

«В Рязанской области СДУ работает с 2018 года. В России существует субсидия для неработающих родственников 1 200 рублей, но такая сумма очень мала, чтобы заменить постоянную заработную плату. Поэтому благодаря СДУ родственников обучают правильному уходу за инвалидами, после официально трудоустраивают как соцработников и платят зарплату», — рассказал Алексей Кованов, член регионального штаба ОНФ, директор АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие».

«На данный момент в Рязанской области около 2,5 тысяч семей, которые ухаживают за родственниками-инвалидами. И только порядка 500 человек прошло обучение по уходу за ними. К сожалению, большинство семей, у кого есть инвалиды, не желают обучаться», — добавила Наталья Бирюлина, заместитель министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Также поднимались такие проблемы, как несвоевременная оплата труда, нехватка сиделок, привлечение родственников к обучению правильному уходу за инвалидами. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов пообещал, что они будут решены.