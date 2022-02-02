\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-10°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 75.50 / 76.80 17:19
Нал. EUR 85.50 / 86.39 17:19
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 282
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 509
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 404
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
8 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани обсудили систему долговременного ухода за инвалидами
В региональном ОНФ провели круглый стол.

В среду, 2 февраля, состоялся круглый стол по системе долговременного ухода в региональном ОНФ. Участники обсудили компенсацию для родственников инвалидов и устранение существующих проблем.

«В Рязанской области СДУ работает с 2018 года. В России существует субсидия для неработающих родственников 1 200 рублей, но такая сумма очень мала, чтобы заменить постоянную заработную плату. Поэтому благодаря СДУ родственников обучают правильному уходу за инвалидами, после официально трудоустраивают как соцработников и платят зарплату», — рассказал Алексей Кованов, член регионального штаба ОНФ, директор АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие».

«На данный момент в Рязанской области около 2,5 тысяч семей, которые ухаживают за родственниками-инвалидами. И только порядка 500 человек прошло обучение по уходу за ними. К сожалению, большинство семей, у кого есть инвалиды, не желают обучаться», — добавила Наталья Бирюлина, заместитель министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Также поднимались такие проблемы, как несвоевременная оплата труда, нехватка сиделок, привлечение родственников к обучению правильному уходу за инвалидами. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов пообещал, что они будут решены.