В Рязани мужчина чуть не задушил бывшую жену

Патрульные полицейские совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что 40-летний рязанец в процессе выяснения отношений душил женщину, словесно угрожая ей убийством.

В Рязани задержали местного жителя, угрожавшего убить бывшую жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жители дома на улице Мехзавода с сообщением, что в одну из квартир пришел бывший супруг 32-летней женщины, который начал применять к ней физическую силу.

Правоохранители выехали на место и установили, что 40-летний рязанец выяснял отношения с женщиной и стал ее душить, угрожая убийством. Мужчину доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Рязанцу грозит до двух лет лишения свободы.