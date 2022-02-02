\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-5°
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 75.50 / 76.80 17:19
Нал. EUR 85.50 / 86.39 17:19
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 093
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 327
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 240
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 897
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани четыре улицы останутся без электричества
Электричество отключат в четверг, 3 февраля. Света не будет с 10:00 до 16:00.

В Рязани четыре улицы останутся без электричества. Об этом во вторник, 1 февраля, предупредила мэрия.

Электричество отключат в четверг, 3 февраля. Света не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Дачная, дома с №№ 27 по 61;
  • улица Луковская, дома с №№ 41 по 49, 51, с №№ 53 по 59, 61/27, 62/25;
  • улица Луговая, дома №№ 1а, 1б, 1 г, 1е, 1ж, 11/1, с №№ 5 по 11, 13/31, с №№ 14 по 54;
  • улица 2-й Дачный переулок, дома №№ 2, 4, с №№ 6 по 10, 12, 13, 14/2, 16/1, 18.

Отключение связано с проведением на воздушной линии.