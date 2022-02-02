В Рязани четыре улицы останутся без электричества

Электричество отключат в четверг, 3 февраля. Света не будет с 10:00 до 16:00.

В Рязани четыре улицы останутся без электричества. Об этом во вторник, 1 февраля, предупредила мэрия.

Электричество отключат в четверг, 3 февраля. Света не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

улица Дачная, дома с №№ 27 по 61;

улица Луковская, дома с №№ 41 по 49, 51, с №№ 53 по 59, 61/27, 62/25;

улица Луговая, дома №№ 1а, 1б, 1 г, 1е, 1ж, 11/1, с №№ 5 по 11, 13/31, с №№ 14 по 54;

улица 2-й Дачный переулок, дома №№ 2, 4, с №№ 6 по 10, 12, 13, 14/2, 16/1, 18.

Отключение связано с проведением на воздушной линии.