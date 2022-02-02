В России обнаружили случаи заражения новым подвидом «омикрона»

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России выявили случаи заражения подвидом «омикрона» BA.2. Об этом на координационном совете по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости .

«Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — заявила главный государственный санитарный врач России. При этом, по ее словам, в стране не обнаружили случаев, относящихся к линии BA.3.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что данные говорят о более высокой заразности подвида.