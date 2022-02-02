В России с 1 апреля планируют повысить социальные пенсии

Помимо этого, в планах увеличение пенсий для военных пенсионеров.

В России с 1 апреля планируют повысить социальные пенсии. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — сообщила депутат.

Помимо этого, Бессараб подчеркнула, что пенсии для военных пенсионеров планируют увеличить до уровня 8,6% (согласно фактическому размеру инфляции).