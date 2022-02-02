В России планируют в 40 раз увеличить штрафы за зацепинг на поездах

Госдума готова в первом чтении принять законопроект «Единой России» об увеличении штрафов за зацепинг на поездах и трамваях в 40 раз. Об этом пишут «
Авторы инициативы утверждают, что повышение штрафа снизит число несчастных случаев.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что сейчас «по большому счету, никакой ответственности нет».
«4 тысяч рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — отметил политик.
Он добавил, что подростки не смогут сами выплатить штраф, но подключатся родители, а их воздействие позволит сократить число зацеперов и снизить количество трагедий и травм на железной дороге.
Депутат ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что нужно не только повышать штрафы, но и проводить разъяснительные беседы о последствиях за экстремальные поездки.
Госдума рассмотрит законопроект 15 февраля.