В России планируют в 40 раз увеличить штрафы за зацепинг на поездах

Авторы инициативы утверждают, что повышение штрафа снизит число несчастных случаев.

Госдума готова в первом чтении принять законопроект «Единой России» об увеличении штрафов за зацепинг на поездах и трамваях в 40 раз. Об этом пишут « Известия ».

Авторы инициативы утверждают, что повышение штрафа снизит число несчастных случаев.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что сейчас «по большому счету, никакой ответственности нет».

«4 тысяч рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — отметил политик.

Он добавил, что подростки не смогут сами выплатить штраф, но подключатся родители, а их воздействие позволит сократить число зацеперов и снизить количество трагедий и травм на железной дороге.

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что нужно не только повышать штрафы, но и проводить разъяснительные беседы о последствиях за экстремальные поездки.

Госдума рассмотрит законопроект 15 февраля.