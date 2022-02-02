В России не планируют вводить локдаун из-за COVID-19

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России не планируют вводить локдаун из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сообщила она в интервью изданию.

При этом главный государственный санитарный врач России отметила, что число заболевших будет расти. У специалистов есть отработанные меры, а также средства диагностики.

В частности, речь зашла об системе информирования населения по телефону «122».

«Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — подчеркнула Попова.