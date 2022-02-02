В России количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

Уточняется, что коронавирус быстрее всего распространяется среди подростков 15-17 лет.

В России за последнюю неделю количество заболевших увеличилось вдвое. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — сказала она.

Уточняется, что коронавирус быстрее всего распространяется среди подростков 15-17 лет.

Также Попова заявила, что из числа заразившихся «омикроном» 70% не были привиты от ковида, а 95% не болели им ранее.