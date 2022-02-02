В России движение «Колумбайн"* признали террористическим

Теперь за организацию или участие в этом движении грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Верховный суд признал движение «Колумбайн"* террористическим. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили РИА Новости.

«Признать движение «Колумбайн"* — другое название «Скулшутинг"* — террористическим и запретить его деятельность», — сказал судья.

Ранее соответствующий иск в суд подала Генпрокуратура. Теперь за организацию или участие в этом движении грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Поясняется, что идеология движения основана на насилии, а ее цель — массовая гибель людей и дестабилизация обстановки в стране.

Движение получило название по имени американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

* Запрещенная в России террористическая организация