В Омской области мужчина задушил четырехлетнюю падчерицу

По версии следкома, это произошло после просьбы ребенка включить мультфильмы в час ночи.

В Омской области мужчина задушил четырехлетнюю падчерицу после ее просьбы включить мультфильмы в час ночи. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на С. К. России .

Трагедия произошла в частном доме в деревне Кольцово. Врачи скорой обнаружили труп девочки ночью вторника, 1 февраля.

«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летний сожитель матери ребенка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил девочку в ответ на ее просьбу посмотреть мультфильмы», — указали в следкоме.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ С. К. России Сергею Марковиченко предоставить доклад по уголовному делу.

Отмечается, что подозреваемый задержан. Следствие планирует ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Специалисты установят обстоятельства трагедии, а также дадут оценку действиям контролирующих и профилактических служб.