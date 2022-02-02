В Москве жители одного из домов десять лет жили по соседству с трупом пенсионерки

Мумию пожилой женщины удалось обнаружить благодаря коммунальной аварии — на днях жильцы пожаловались коммунальщикам, что их затопило, а соседи сверху не открывают дверь.