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В Москве жители одного из домов десять лет жили по соседству с трупом пенсионерки
Мумию пожилой женщины удалось обнаружить благодаря коммунальной аварии — на днях жильцы пожаловались коммунальщикам, что их затопило, а соседи сверху не открывают дверь.

В Москве в одном из домов по Мичуринскому проспекту люди на протяжении десяти лет жили по соседству с трупом пенсионерки. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил «МК».

Мумию пожилой женщины удалось обнаружить благодаря коммунальной аварии — на днях жильцы пожаловались коммунальщикам, что их затопило, а соседи сверху не открывают дверь. По правилам, ЖКХ может вскрыть дверь через две недели поисков хозяина квартиры, а при аварийных ситуациях — без них.

Во вторник, 1 февраля, коммунальщики в присутствии участкового открыли дверь. Выяснилось, что в жилище прорвало стояк батареи отопления, а в комнате на кровати лежал труп пожилой женщины.

Предположительный год смерти удалось установить по пакету сока — он был произведен в сентябре 2012 года.

Со слов соседей, никакого запаха за все это время они не чувствовали, а отсутствие пенсионерки даже не заметили — при жизни женщина была нелюдимой, вела себя тихо.