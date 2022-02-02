В Москве загорелось здание с декорациями Мосфильма

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В Москве произошел пожар в здании, в котором находятся декорации Мосфильма. Об этом в среду, 2 февраля, агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Горит пристройка к нему, из-под крыши самого здания идет черный дым. Площадь возгорания устанавливается», — сказали в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 00 квадратных метров. Движение по Живописной улице перекрыли.