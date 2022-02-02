В Грозном проходит митинг с требованием наказать семью федерального судьи Янгулбаева

Митинг проходит на центральной площади города. Там собрались около 400 тысяч человек, что больше самого населения Грозного. Акция не была согласована с властями, однако сотрудники правоохранительных органов следят за порядком, не разгоняя демонстрантов.

В Грозном проходит митинг с требованием привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих. Об этом в среду, 2 февраля, сообщило агентство ТАСС.

Митинг проходит на центральной площади города. Там собрались около 400 тысяч человек, что больше самого населения Грозного. Акция не была согласована с властями, однако сотрудники правоохранительных органов следят за порядком, не разгоняя демонстрантов.

Ранее в сети появились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа, в частности шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Предполагается, что они принадлежат сыновьям Сайди Янгулбаева, которых связывают с признанным экстремистским telegram-каналом.

В среду, 2 февраля, суд Грозного на два месяца арестовал Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева. Ранее чеченские силовики забрали женщину из Нижнего Новгорода и обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.