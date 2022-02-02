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В Госдуме предложили проверить качество экспресс-тестов на COVID-19
Парламентарий направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем он отметил, что в условиях роста заболеваемости COVID-19 экспресс-тесты часто бывают ложными.

В Госдуме предложили управлению Роспотребнадзора организовать проверку производителей и поставщиков экспресс-тестов на коронавирус на определение наиболее эффективных систем. Об этом в среду, 2 февраля, заявил вице-спикер Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Парламентарий направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем он отметил, что в условиях роста заболеваемости COVID-19 экспресс-тесты часто бывают ложными. В пример он привел ситуацию, когда все члены семьи имеют одинаковые симптомы коронавируса, но у одного из них тест определяет наличие инфекции, у другого — нет.

«Получив якобы отрицательный экспресс-тест на коронавирус, зараженный человек продолжает вести активный образ жизни, ходить на работу, встречаться с друзьями и инфицировать окружающих даже не подозревая об этом», — заявил парламентарий.

Чернышов считает, что эту ситуацию необходимо в корне менять. Исправить ее поможет лишь тщательный контроль производителей и поставщиков экспресс-тестов, а также разработка новых тестов с повышенной чувствительностью к инфекции.