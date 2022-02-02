В центре Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком

Патрульные обратили внимание на молодого человека ночью на улице Семинарской

В центре Рязани полицейские задержали 25-летнего мужчину с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Патрульные обратили внимание на молодого человека ночью на улице Семинарской. Тот при виде полицейских попытался уйти в сторону.

Правоохранители подошли к нему и попросили предъявить документы. Мужчина не смог их предоставить. Также он ответил отрицательно на вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Патрульные обратили внимание, что рязанец был пьян, однако запаха спиртного от него не было.

Его пригласили пройти в пункт полиции на площади Ленина. Во время осмотра у безработного рязанца нашли сверток с кристаллическим веществом. Исследование показало, что мужчина хранил при себе полграмма наркотика производного N-метилэфедрона.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере»).