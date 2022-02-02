Суд продлил арест устроившему стрельбу в московском МФЦ

Суд проходил в отсутствие Глазова, так как в настоящее время он находится на экспертизе в институте имени Сербского.

Пресненский суд продлил арест Сергею Глазову, который в декабре 2021 года устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». Об этом в среду, 2 февраля, сообщило агентство ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Глазову С. Ю. , обвиняемому в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 марта», — огласила решения судья.

Суд проходил в отсутствие Глазова, так как в настоящее время он находится на экспертизе в институте имени Сербского.

Стрельба произошла 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский». Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть маску. В итоге стрелок убил охранника, который оказался уроженцем Рязанской области, ранил троих взрослых и десятилетнюю девочку.