С 3 февраля в Рязанской области временно закроются спортивные школы и секции для несовершеннолетних

Согласно документу, с 3 по 17 февраля спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливают обслуживание несовершеннолетних, также запрещается проведение спортивных мероприятий и соревнований.

С 3 февраля в Рязанской области временно закроются спортивные школы и секции для несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 1 февраля.

Согласно документу, с 3 по 17 февраля спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливают обслуживание несовершеннолетних, также запрещается проведение спортивных мероприятий и соревнований.

Отметим, что речь идет не только об учениках с 5-8 класс, которых отправили на дистанционное обучение, а обо всех несовершеннолетних.

Ранее губернатор Николай Любимов поручил перевести школьников 5-8 классов на «дистанционку».