С 3 февраля в Рязанской области временно закроются спортивные школы и секции для несовершеннолетних
Согласно документу, с 3 по 17 февраля спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливают обслуживание несовершеннолетних, также запрещается проведение спортивных мероприятий и соревнований.
С 3 февраля в Рязанской области временно закроются спортивные школы и секции для несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение губернатора
Согласно документу, с 3 по 17 февраля спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливают обслуживание несовершеннолетних, также запрещается проведение спортивных мероприятий и соревнований.
Отметим, что речь идет не только об учениках с 5-8 класс, которых отправили на дистанционное обучение, а обо всех несовершеннолетних.
Ранее губернатор Николай Любимов поручил перевести школьников 5-8 классов на «дистанционку».