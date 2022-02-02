С 3 февраля часть рязанских школ вернется к учебному процессу
294 класса в 35 школах остаются закрытыми по заболеваемости.
К обучению с 3 февраля вернулись девять рязанских школы — №№ 7, 9, 31, 39, 49, 58, 60/61, 68, 72. Об этом сообщил
На 2 февраля по вирусным заболеваниям закрыто 12 школ. Вновь закрыли школы №№ 33 и 46.
В школах №№ 1 и 70 карантин продлили еще на неделю.
294 класса в 35 школах остаются закрытыми по заболеваемости.
Напомним, с 3 февраля губернатор поручил перевести учеников 5-8 классов на «дистанционку».