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После нападения на врача-педиатра рязанка написала заявление в полицию
«На данный момент есть заявление по факту порчи автомобиля. Проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Рязанская полиция проводит проверку по факту порчи автомобиля врача-педиатра, которая выезжала на личной машине на вызов. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении МВД.

«На данный момент есть заявление по факту порчи автомобиля. Проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Напомним, в воскресенье, 30 января, в Рязани на врача-педиатра во время вызова напал пьяный мужчина. Рязанец также обратился в полицию.