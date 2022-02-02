После нападения на врача-педиатра рязанка написала заявление в полицию

«На данный момент есть заявление по факту порчи автомобиля. Проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Рязанская полиция проводит проверку по факту порчи автомобиля врача-педиатра, которая выезжала на личной машине на вызов. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении МВД.

«На данный момент есть заявление по факту порчи автомобиля. Проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Напомним, в воскресенье, 30 января, в Рязани на врача-педиатра во время вызова напал пьяный мужчина. Рязанец также обратился в полицию.