Рязанская мэрия перечислила улицы, на которых в ночь на четверг пройдет уборка снега

Рязанцев попросили не парковать автомобили на перечисленных улицах, чтобы их не эвакуировали на спецстоянки.

В мэрии опубликовали список улиц, на которых пройдет уборка снега. Информация об этом в среду, 2 февраля, появилась на сайте горадминистрации.

В ночь со 2 на 3 февраля дирекция благоустройства вывезет снег с улиц Урицкого, Полонского, Николодворянской, Соборной и Московского шоссе.

Кроме того, подрядчики выполнят работы на улицах Новой и Советской Армии — участок от улицы Новоселов до улицы Зубковой, и проведут грейдирование на улицах Новоселов, Тимуровцев и Советской Армии.

Рязанцев попросили не парковать автомобили на перечисленных улицах, чтобы их не эвакуировали на спецстоянки.