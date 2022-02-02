В полицию обратился второй участник конфликта с врачом-педиатром в рязанском дворе

На место выезжали сотрудники управления МВД.

В полицию обратился второй участник конфликта с врачом-педиатром в рязанском дворе. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Все лица конфликтной ситуации установлены. Вечером 30 января в дежурную часть звонил мужчина, который сообщил, что во дворе на улице Новаторов женщина за рулем наехала на него», — отметили в полиции.

На место выезжали сотрудники управления МВД.

Позже в полицию обратилась девушка, которая сообщила свою версию произошедшего. Она рассказала, что мужчина разбил стекло ее машины.