Рязанца осудят за убийство бывшей сожительницы

Женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В Рязани мужчину осудят за убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство произошло 18 октября 2021 года во время застолья. Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт. Мужчина избил бывшую сожительницу, она скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.

Преступление раскрыли по горячим следам. Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.