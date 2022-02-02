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Региональный маткапитал в Рязанской области увеличили почти на три тысячи рублей
На данный момент его сумма составляет 77 912,32 рублей.

В Рязанской области в 2022 году размер регионального материнского капитала увеличили почти на 3 000 рублей. Об этом сообщил сайт облправительства.

На данный момент сумма регионального маткапитала составляет 77 912,32 рублей.

Помимо этого, областное правительство утвердило изменения в порядок реализации выплат. С 2022 года капитал будут выдавать на третьего и последующих детей. При этом право на получение выплат не зависит от наличия или отсутствия права на федеральный маткапитал.

Также жители региона, получившие средства, смогут направить их на оплату медицинских услуг для детей. Срок использования для семей, в которых младенцы родятся в период с 2022 по 2026 годы, продлили до 2028 года.

По словам главы региона Николая Любимова, дополнительная мера поддержки многодетных семей показала свою эффективность. За время реализации ежегодное количество обращений за получением материнского капитала увеличилось в десять раз. 8,5 тысяч рязанских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

«Президент Владимир Путин обозначил поддержку материнства и детства одной из наших приоритетных задач. В Рязанской области она ответственно выполняется. На это направлен целый комплекс социально значимых мер. Мы обязательно продолжим и усилим эту работу», — заявил Любимов.