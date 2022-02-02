После падения снега на машину в центре Рязани пострадал мужчина
Инцидент произошел на улице Соборной во вторник, 1 февраля.
В Рязани после падения снега на машину пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД.
Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, примерно в 14:37, в районе дома № 13 по улице Соборная. С крыши здания на ехавший Volkswagen Polo упал снег.
В результате 37-летнего водителя с травмами головы доставили в медицинское учреждение.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.
Ранее проверку после инцидента организовала прокуратура.