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После драки в рязанском травмпункте охранник забрал заявление из полиции
Инцидент произошел в рязанском травмпункте по улице профессора Никулина 16 января около 4:00.

После драки в рязанском травмпункте охранник забрал заявление из полиции. Об этом в среду, 2 февраля, РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

«После нападения охранник отозвал свое заявление. Наличие повреждений после осмотра медиками у него не подтвердилось», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в рязанском травмпункте по улице профессора Никулина 16 января около 4:00. Пьяные молодые люди, в числе которых был человек с травмой головы, избили охранника, сделавшего им замечание по поводу поведения. Позже полицейские задержали одного из нападавших.