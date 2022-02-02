Попова заявила о том, что коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

По ее словам, это связанно с изменчивостью вируса.

Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, исследователи отмечают постоянные изменения вируса. «Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — отметила главный государственный санитарный врач России.

Помимо этого, Попова отметила, что COVID-19 в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Вирус вызывает трахеит, а также бронхит у детей.

По ее словам, «омикрон» не провоцирует тяжелые формы течения, наблюдавшиеся раньше. Однако, об осложнениях, идущих после него, пока информация неизвестна, поскольку с момента появления штамма прошло мало времени, подчеркнула глава Роспотребнадзора.