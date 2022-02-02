Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней

Попова объяснила, что с 14 до семи дней карантин сокращается только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, для кого срок карантина сокращается с 14 до семи дней. Об этом передает РИА Новости .

Попова объяснила, что с 14 до семи дней карантин сокращается только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

Она отметила, что больному, у которого был положительный ПЦР, нужен отрицательный тест.

«Если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что больше половины случаев заражения приходится на жителей Московской области и Санкт-Петербурга.

Попова подчеркнула, что в России стремительно растут показатели заболеваемости, но это цифры инфицирования.

«В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%", — отметила собеседница.

Она заявила, что летальность стала меньше, также снижается нагрузка на койки.