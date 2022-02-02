Полиция начала проверку после новости о разбитой машине на Урицкого

Напомним, в Рязани на улице Урицкого разбили автомобиль. Владелец ищет очевидцев.

Полиция начала проверку после информации о разбитой машине на улице Урицкого дом 20 корпус 3. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управление МВД.

«От жителя Рязани поступило сообщение об инциденте с его автомобилем. На данный момент начали проверку», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в среду, 2 февраля, в Рязани на улице Урицкого разбили автомобиль. Владелец ищет очевидцев.