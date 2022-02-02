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Полицейские, которые устроили драку в Санкт-Петербурге, написали заявление на девушку-опера
Сотрудник ГИБДД Александр Колесников написал заявление за публичное оскорбление представителя власти. Еще одну «жалобу» составил на девушку напарник правоохранителя.

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД, который подрался с девушкой-опером, написал на нее заявление. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил telegram-канал Shot.

Сотрудник ГИБДД Александр Колесников написал заявление за публичное оскорбление представителя власти. Еще одну «жалобу» составил на девушку напарник правоохранителя.

В рапорте Колесников указал, что девушка ругалась матом в общественном месте и нетактично разговаривала с задержанным и гражданином Узбекистана и позволяла себе выражения, порочащие честь сотрудников ГИБДД.

Самого же Колесникова после драки задержали по 91-й статье «Содержание принудительных мер воспитательного воздействия». Суд назначен на 3 февраля.

Ранее на камеру попала драка, которая произошла в отделе полиции в Василеостровском районе. Там полицейские потребовали у девушки-опера удостоверение, но в ответ услышали отказ. Тогда между ними началась потасовка, в ходе которой девушке повредили предплечье.